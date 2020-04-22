دهس وافد في السعودية وتركه يصارع الموت... فيديو

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق لحظة دهس سائق "مستهتر" لوافد آسيوي الجنسية، عامل نظافة في مدينة حفر الباطن السعودية.

ووثقت كاميرا مراقبة المتواجدة في الشارع الحادث المؤلم، حيث كان الوافد يقف على جانب الطريق منتظراً اللحظة المناسبة للعبور، وأثناء عبوره فوجئ بسيارة مسرعة كانت تسير عكس الطريق، لتصدمه بقوة.

وتم إلقاء القبض على قائد المركبة، الذي لاذ بالفرار، عقب تداول مقطع على منصات التواصل الاجتماعي.

واستنكر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تصرف السائق، الذي واصل سيره من دون الاطمئنان على صحة العامل، ولم ترد تفاصيل أخرى حول حالة العامل، وما إذا كان فارق الحياة.