الأرصاد المصرية تجدد تحذيرها من طقس أول يوم في رمضان... فيديو

جددت هيئة الأرصاد الجوية في مصر تحذيرها للمواطنين، من طقس أول يوم في رمضان.

وقال محمود شاهين، مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن سرعة الرياح تصل إلى حد العاصفة في أول يوم من رمضان.

وأشار شاهين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن القاهرة وبعض المحافظات، معرضة للطقس السيء، وارتفاع درجات الحرارة، الذي قد يصل إلى36 درجة مئوية.

وأضاف مدير وحدة التنبؤات أن "طقس اليوم الأربعاء، يشهد ارتفاع في درجات الحرارة ووصولها لـ34 درجة".

وأوضح شاهين أن "طقس غد الخميس سيشهد نشاطا فى الرياح المثيرة للأتربة، خاصة مع تقدم ساعات النهار وعلى المناطق الصحراوية، الأمر الذي يقلل من مستوى الرؤية، لذا يجب عدم التعرض إليها بشكل مباشر".

وحذر شاهين المواطنين من التعرض لأشعة الشمس يوم الجمعة أول أيام شهر رمضان؛ "تحنبأ لفقدان مزيد من السوائل فترة الصيام خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة".

يشار إلى أن خبراء الأرصاد الجوية فى مصر، توقعوا مطلع الأسبوع الجاري، أن يكون طقس الجمعة أول أيام شهر رمضان، حارا وغير مستقر.

وأوردت الصحف المحلية، تأكيد خبراء الأرصاد الجوية أن يوم الجمعة سيشهد ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة.