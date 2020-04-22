علا الفارس تثير جدلا جديدا بتغريدة اعتبرت "مسيئة" للسعودية

وغردت الفارس على حسابها على "تويتر" ساخرة من انخفاض أسعار النفط عالميا، لكن هذه التغريدة اعتبرت من قبل المغردين السعوديين "مسيئة" لبلادهم".
وكتبت الفارس على حسابها "5 بدولار.. راح ملح الحبيب"، في إشارة إلى انهيار أسعار الخام الأمريكي للعقود الآجلة لشهر مايو/ أيار.
٥ بدولااااااار !— علا الفارس (@OlaAlfares) April 20, 2020
راح ملح الحبيب 😅
وهاجم المغردون السعوديون الفارس، التي كانت تعمل سابقا في قناة "إم بي سي" السعودية، متهمينها بـ"نكران الجميل"، ومن بين المهاجمين كانت المغنية الكويتية شمس.
وذهب آخرون لأبعد من ذلك مطلقين حملة لإلغاء متابعة الفارس على مواقع التواصل الاجتماعي.
#الغاء_متابعه_علا_الفارس— وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) April 22, 2020
حملة حظر تطال الإعلامية علا الفارس إثر تغريدة كتبتها أثارت جدلًا واسعًا في تويتر والتي قامت بتبريرها لاحقًا، إلا أن حملة الحظر لا تزال مستمرة. pic.twitter.com/ZRRFZOp02o
وردت الفارس لاحقا على منتقديها بتغريدة جديدة استغربت فيها من إساءة فهم تغريدتها الأولى، مؤكدة أن مقصدها الأول كان العقود الآجلة لخام غرب تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية.
عجيب ! اتفقد تويتر ادهشتني الردود اسفل هذه التغريدة نتحدث عن العقود الآجلة غرب تكساس/ ترامب / لا افهم لماذا يقوم بعض المغردين بتحوير كل شيء وكأنه موجه لهم وينهال بالسب والشتم وكلام طبعا معروف لديكم.. هذا العالم مساحة للتعبير المحترم ☺️ .. Take it easy ... ترا over 😂 وضعكم https://t.co/6KOmPsYdtB— علا الفارس (@OlaAlfares) April 20, 2020
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