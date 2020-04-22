علا الفارس تثير جدلا جديدا بتغريدة اعتبرت "مسيئة" للسعودية

عادت المذيعة الأردنية، المثيرة للجدل، من جديد لتتصدر تغريدات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تحديدا في المملكة العربية السعودية، بعد تغريدة جديدة لها.

وغردت الفارس على حسابها على "تويتر" ساخرة من انخفاض أسعار النفط عالميا، لكن هذه التغريدة اعتبرت من قبل المغردين السعوديين "مسيئة" لبلادهم".

وكتبت الفارس على حسابها "5 بدولار.. راح ملح الحبيب"، في إشارة إلى انهيار أسعار الخام الأمريكي للعقود الآجلة لشهر مايو/ أيار.

٥ بدولااااااار !



راح ملح الحبيب 😅 — علا الفارس (@OlaAlfares) April 20, 2020

وهاجم المغردون السعوديون الفارس، التي كانت تعمل سابقا في قناة "إم بي سي" السعودية، متهمينها بـ"نكران الجميل"، ومن بين المهاجمين كانت المغنية الكويتية شمس.

وذهب آخرون لأبعد من ذلك مطلقين حملة لإلغاء متابعة الفارس على مواقع التواصل الاجتماعي.

#الغاء_متابعه_علا_الفارس



حملة حظر تطال الإعلامية علا الفارس إثر تغريدة كتبتها أثارت جدلًا واسعًا في تويتر والتي قامت بتبريرها لاحقًا، إلا أن حملة الحظر لا تزال مستمرة. pic.twitter.com/ZRRFZOp02o — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) April 22, 2020

وردت الفارس لاحقا على منتقديها بتغريدة جديدة استغربت فيها من إساءة فهم تغريدتها الأولى، مؤكدة أن مقصدها الأول كان العقود الآجلة لخام غرب تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية.