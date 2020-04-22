قديروف يحلق شعره تزامنا مع إغلاق صالونات الحلاقة... فيديو

نشر الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف، مقطع فيديو، يظهر فيه وقد حلق شعر رأسه لحد الصلع تزامنا مع إغلاق صالونات الحلاقة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال قديروف "جميع صالونات الحلاقة مغلقة حاليا، لذا قررت حلاقة شعري كما فعل أسلافنا في السابق".

وأشار الرئيس الشيشاني إلى أن حلاقة الشعر مفيدة للغاية، قائلا "لقد قام نبينا أيضا بحلق رأسه، فاحلقوا رؤوسكم".

وقام رئيس نادي غروزني لكرة القدم، ماجوميد داودوف بتلبية دعوى قديروف، وحلق شعره هو الآخر.

أعلن وزير الصحة الشيشاني، إلخان سليمانوف، أن دائرة الاتصالات برئيس الشيشان رمضان قاديروف محدودة بسبب فيروس كورونا، ويتحقق الأطباء من حالة كل من يخالطهم.

وأرغم الحجر الصحي المفروض على السكان في أغلب دول العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا، الكثيرين على حلاقة شعرهم بأنفسهم أو الاستعانة بأولادهم وأفراد أسرهم للقيام بذلك.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" بإغلاق صالونات الحلاقة في أغلب دول العالم، خوفا من انتقال الفيروس بسبب تقارب الأفراد أثناء عملية الحلاقة، ما أرغم الكثيرين على القيام بالحلاقة المنزلية، برغم مخاطرها ونتائجها السيئة.