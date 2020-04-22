سباق لـ"الدرونز" في "مول" بدولة عربية… بالفيديو 

سمحت دولة عربية في سباق فريد من نوعه بالطائرات المسيرة داخل أحد "المولات".

أفادت صحيفة "الإمارات اليوم"، اليوم الأربعاء، بأن إمارة دبي منحت لمتسابقين من الطيارين المحترفين للطائرات دون طيار "درونز"، بأخذ لقطات جديدة وفريدة من نوعها لـ"نخيل مول"، بالإمارة.

وأكدت الصحيفة أنه تم منح المستابق تصريح حصري خلال فترة الإغلاق المؤقت لـ"المول"، الذي يعد أحدث وجهة للتسوق والترفيه بدبي.

وأظهر الطيارون المحترفون للطائرات دون طيار مواهبهم من خلال سباقات عالية السرعة، صعودا ونزولا، عبر السلالم المتحركة داخل وحول النوافير، إضافة الى عروض جوية حول مناطق الجذب الرئيسة داخل المول نفسه.

وأوضحت الصحيفة أن "نخيل مول"، الذي افتتح في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، قد أبرم شراكة مع اثنين من الطيارين المحترفين للطائرات دون طيار، هما ريان كوبلاند، وفلاديمير إيفانوف، لإنتاج فيديو لمرة واحدة يعرض التصاميم الداخلية المتنوعة لمركز التسوق والمطاعم والترفيه في "نخلة جميرا".