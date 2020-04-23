22 هكتار وفيلا...جزيرة سياحية في تركيا تعرض للبيع

عرض مالكو إحدى الجزر الواقعة بالقرب من منطقة بورودوم السياحية في تركيا جزيرة للبيع بمبلغ وصل لـ18 مليون دولار، في الوقت الذي كانت تشهد فيه هذه الجزيرة رحلات سياحية يومية.

الجزيرة الواقعة في بحر إيجة والمعروفة باسم كوتشوك، تصل مساحتها لـ22.6 هكتار، وتابعة لمقاطعة موغلا بالقرب من منتجع بورودوم السياحي.

وقبل تفشي وباء الفيروس التاجي، كان هذا المكان شائعا لدى السياح، حيث كان يشهد حركة سياحية يومية، بحسب ما نشرت صحيفة "حريت ديلي نيوز".

وتحتوي الجزيرة على فيلا فاخرة بمساحة 500 متر مربع ومبنى آخر مساحته 150 مترا مربعا، بالإضافة لبستان زيتون يحتوي على 350 شجرة، بحسب ما نشر موقع Sozku.

وتتميز الجزيرة بتصنيفها كمحمية طبيعية، يحظر البناء الجديد هناك.

ويرغب المالكون ببيعها مقابل 125 مليون ليرة تركية (نحو 18 مليون دولار).

يذكر بأن القطاع السياحي تعرض لضربة قوية بسبب تفشي فيروس "كورونا" الأمر الذي أدى لإلغاء الآلاف من الحجوزات السياحية في الكثير من المناطق السياحية في تركيا، حيث كشف مدير أحد الفنادق الكبيرة في وقت سابق لـ"سبوتنيك" حجم الخسائر

الهائلة التي تعرض لها هذا القطاع، قائلا: "متوسط خسارة قطاع الفنادق في تركيا بسبب فيروس كورونا تقدر بـ 5 آلاف يورو سنويا على الغرفة الواحدة حيث أن فندق مكون من 100 غرفة سيخسر 500 ألف يورو سنويا في حال لم يفتح الموسم السياحي".