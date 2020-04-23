"شكرا لحسن تعاونكم"... بطلة "لما كنا صغيرين" تعلق على أزمة المسلسل

علقت الممثلة المصرية ريهام حجاج، بطلة مسلسل "لما كنا صغيرين" على الجدل الذي دار حول مسلسلها المقرر عرضه في شهر رمضان.

وقالت حجاج عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "بعد كل الهري اللي حصل، أحب أشكركم على حسن تعاونكم لتحقيق أقوى دعايا لمسلسلنا لما كنا صغيرين، وما فاضلش غير إننا نتقابل من بكرة الساعة 9 ونص على دي إم سي، و10 ونص على الحية".

واختتمت الفنانة المصرية بقولها: "كل سنة وأنتم بألف خير وصحة وسعادة وستر ورمضان كريم على الأمة العربية".

وانتشر في شوارع العاصمة المصرية القاهرة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي "بوستر" لمسلسل "لما كنا صغيرين"، والذي يظهر فيه خالد النبوي وهو يقف إلى جانب الفنان محمود حميدة خلف الممثلة الشابة، ريهام حجاج، الأمر الذي قيل إنه أثار استياء النبوي.

وكشف المنتج أحمد عبد العاطي رئيس شركة "آرت ميكرز" المنتجة للمسلسل في بيان لها أن خالد النبوي تقاضى أعلى أجر في رمضان، وأنه يدرك جيدا أن المسلسل من بطولة ريهام حجاج.

وجاء نص البيان: "تعاقد الفنان خالد النبوي مع شركة art makers على مسلسل "لما كنا صغيرين" بتاريخ 28/1/2020 وكان هذا التعاقد هو آخر تعاقد في المسلسل الذي يتم تحضيره منذ أوائل عام 2019، وهو يعلم تماما بأن المشروع هو مشروع النجمة ريهام حجاج، وبناء على ذلك تقاضى الأجر الأعلى في رمضان وأن شركة art makers قد وفت بجميع تعاقداتها المادية مع النجم الكبير خالد النبوي التي اتفق عليها وقد تسلم النجم الكبير 75% من مستحقاته وتم إخطار السيد النقيب بهذا".