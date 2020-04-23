تويتر: خيار جديد لتسهيل العثور على التغريدات المقتبسة

وأوضح موقع "thehindubusinessline" أن عدة لقطات شاشة نشرها المستخدمون تظهر تفعيل هذه الميزة، بحيث يمكن رؤية عداد جديد يسمى "إعادة التغريد مع التعليقات" جنبًا إلى جنب مع العدادات الحالية المخصصة للإعجابات وإعادة التغريد.

وتختبر الشركة الميزة الجديدة مع مجموعة صغيرة من مستخدمي تويتر على (iOS)، وبالرغم من أن الميزة لن تعرض لك أي شيء لا يمكنك العثور عليه حاليًا باستخدام وظيفة البحث الخاصة بالخدمة، لكنها تجعل الأمور أسهل بكثير.

وتعتبر هذه الميزة مهمة لبعض مستخدمي تويتر الذين يستخدمون التغريدات المقتبسة للرد على تغريدة بدلاً من استخدام وظيفة الرد المضمنة في الخدمة لتنظيم التغريدات بدقة في تسلسل المحادثات، وفي حال كنت تريد في الوقت الحالي العثور على التغريدات المقتبسة فيجب عليك لصق عنوان (URL) للتغريدة في مربع البحث الخاص بالخدمة.

We rolled this out as a test starting today. Let's you easily see all the Retweets with comments of any tweet. Let us know what you think if you have access to the experience. https://t.co/lQhAMmufCs — Kayvon Beykpour (@kayvz) April 23, 2020

من جانبه غرد "كايفون بيكبور"، رئيس المنتج في شركة تويتر، قائلا إن شركته تختبر هذا الخيار الذي يتيح لك رؤية إعادة التغريد مع التعليقات، ويعني هذا جميع التغريدات المقتبسة، بحيث يمكنك رؤية إعادة التغريد مع تعليقات أو بدون تعليقات عند النقر على تسمية إعادة تغريد تغريدة.

وكان الآلاف من مستخدمي موقع "تويتر" قد اشتكوا من تعرضه لعطل فني، يوم الاثنين الماضي، في عدة مناطق من العالم.

وقال مشتركو الموقع في أمريكا وأوروبا واليابان تحديدا إنهم غير قادرين على تحميل الصفحة الرئيسية، بحسب موقع "داون ديتكتور" لمتابعة الأعطال الإلكترونية، الذي يبين أن المشاكل الناجمة من الموقع نفسه بلغت نسبتها 52% بينما المشاكل على هواتف "آيفون" 33%، أما هواتف "أندرويد" فكانت الأقل بـ 13%.