نوال الزغبي: أنا مطلقة رسميا

صرحت المغنية اللبنانية نوال الزغبي بأن طلاقها تم رسميا من زوجها إيلي ديب بعد انفصال دام 12 عامًا، قائلة :"أنا مطلقة رسميًا وصدر الحكم بلبنان وتوقف سابقا لأنه أرسل إلى الفاتيكان".

جاءت تصريحات الزغبي خلال لقاء هاتفي أجري معها ضمن حلقة من برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي المصري وائل الأبراشي على شاشة القناة المصرية الأولى، حسبما نقل موقع "الإمارات نيوز".

ويأتي رد الزغبي بعد انتشار شائعات تحدثت عن علاقة تجمعها والنجم اللبناني وائل كفوري، ونفت ذلك الأمر جملة وتفصيلا.

وأوضحت المطربة اللبنانية إن "ما بينهما صداقة لا أكثر وأن وصلات الغزل المتبادلة تصب في هذا الإطار أيضاً. وأشارت إلى أنها لا تفكر في الارتباط حالياً، إلا أنها لن تتردد في ذلك في حال التقت الشخص المناسب".

وأشارت نوال إلى "أن أزمة طلاقها أثرت على عملها في البداية وأهلكتها كثيرا، لذا قررت رفض الزواج مرة ثانية، مضيفة: "اللي يجرب الزواج مرة كفاية".

وعلقت كذلك على انتشار وباء كورونا المستجد وعلى تأثير هذا على سلوكيات الناس، وقالت: "أول شهر طلعت أفضل ما فينا ولكن بالتاني طلعت أقبح ما فينا"، كما كشفت الزغبي عن روتينها في العزل المنزلي، قائلة: "أقوم بتحضير الإفطار يوميًا، وأفضل القراءة، وأعمل على إنهاء الألبوم الخاص بي على التليفون، كما أتسلى مع أولادي وأحرص على الاطمئنان على أهلي يوميًا".