أغنية "رمضان جانا"... تكلفت 20 جنيها وتردد عبد المطلب في قبولها

ترسخت كلمات أغنية "رمضان جانا" في الأذهان عبر الأجيال حتى أصبحت أيقونة رمضانية، تتصدر أغاني الاحتفال بشهر رمضان.

"رمضان جانا" من غناء الفنان المصري الراحل محمد عبد المطلب وألحان الموسيقار محمود الشريف، وكلمات حسين طنطاوي، لكن ما لا يعلمه الكثيرون أنه لم يكن مقررا لعبد المطلب أن يغنيها، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية.

وعرض الملحن محمود الشريف على الفنان أحمد عبد القادر أن يغنيها، إلا أنه رفضها بعدما قدم أغنية "وَحَوي يا وَحَوي" في العام 1939، والتي لاقت نجاحا كبيرا.

عرضها الشريف على عبد المطلب إلا أنه تردد في قبولها، إلى أن وافق أن يغنيها بسبب حاجته إلى الحصول على أجره في الأغنية، والذي بلغ 6 جنيهات، في حين تكلف إنتاجها 20 جنيها مصريا.

طرح الأغنية بصوت عبد المطلب للمرة الأولى يوم 2 رمضان عام 1362 هـ، الموافق 2 سبتمبر/ أيلول العام 1943، وبعد ذلك صورها للتلفزيون المصري مرتديا الجلباب.

يذكر أن عبد المطلب توفي في أغسطس/ آب من العام 1980، أنتج التلفزيون المصري الفيديو كليب الشهير للأغنية من إخراج يسري غرابة، وتم تصويره في شوارع حي الحسين أثناء الاستعداد لقدوم شهر رمضان، وعرض للمرة الأولى في العام 1981.