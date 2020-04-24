اليابان تقطع براعم 3000 شجيرة ورد لمحاربة تفشي "كورونا"

ومن ضمن تلك الإجراءات إلغاء المهرجانات السنوية وقطع الآلاف من الأزهار وتجريف تربتها، في محاولة للحد من التجمعات المتبعة سنويا بمناسبة عطلة الأسبوع الذهبي التي تمتد بين 29 أبريل/نيسان و6 مايو/أيار من كل عام.

حيث بدأ العمال بقطع براعم حوالي 3000 شجيرة ورد، في حديقة "يانو بارك" بمدينة سايتاما شمال طوكيو، في الوقت الذي تشيع فيه طقوس السير بحقول زهر التوليب واستنشاق عبير الأزهار في فصل الربيع.

كما ألغت سلطات المحافظة مهرجان الزهور السنوي، لكنّ أبواب الحديقة ظلّت مفتوحة أمام الزوّار، بحسب ما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية.

وفي بلدة ساكورا، الواقعة على بعد 50 كيلومترا شرقي طوكيو، أمر المسؤولون بتجريف أكثر من 100 ألف من سيقان زهور التوليب، كما ألغوا المهرجان السنوي.

وسيتعين على محبي الزهور في اليابان الانتظار إلى العام المقبل حتى يشاهدوا زهور التوليب الوردية والحمراء وهي تغطي ساحة ساكورا فوروساتو، التي تبلغ مساحتها 7000 متر مربع.