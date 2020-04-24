فيسبوك تخطط لنشر إعلانات في "واتس آب"

تخطط شركة فيسبوك لنشر إعلانات عبر تطبيق "واتس آب" التابع لها، لكنها تنتظر دمج "ماسنجر" و"واتس آب" مع "إنستغرام"، لاتخاذ هذه الخطوة.

ونقل موقع "إنغادجيت" إن شركة "فيسبوك" تعتمد على الإعلانات في تحقيق الربح، كما أنها مازالت تدفع الملايين على تطبيق "واتس آب"، الذي يعد أشهر تطبيقات المراسلة، دون تحقيق عائد مالي في المقابل كما هو الحال مع باقي خدماتها، لكن هذا الأمر ربما يتغير في الوقت القريب وفقًا لخطط الشركة.

وتسعى فيسبوك إلى نشر إعلانات في تطبيق واتس آب بطريقة "الحالة" الشبيهة بميزة القصص على إنستغرام وشبكتها الأم، لكن كما يبدو، فإن العملية لن تتم حتى انتهاء خطة توحيد تطبيقاتها الرئيسية؛ ماسنجر، انستجرام، واتس آب ضمن نظام مراسلة متصل.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت أن شركة "فيسبوك" تستعد لطرح تحديث على منصتيها للتواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام".

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن التحديث المرتقب لن يجعل أحد خفيا على الإطلاق على صفحات ومنشورات فيسبوك أو إنستغرام.

وتستهدف فيسبوك من تلك الخطوة، تتبع الصفحات وفهم من يقف وراء المنشورات ومدى صحتها ومكافحة الأخبار المزيفة.