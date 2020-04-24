غوغل تسهم في مكافحة "كورونا" في البلاد العربية على طريقتها

قررت شركة غوغل الإسهام في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد العربية وذلك عن طريق زيادة الوعي بشأن المرض القاتل.

وأطلقت غوغل نسخة عربية من موقعها المخصص لمتابعة أخبار وحالات فيروس كورونا على مستوى العالم، ليكون مصدرا موثوقا للأخبار المتداولة، حسبما ذكر موقع "هاشتاغ عربي".

ويمكن تصفح النسخة العربية من الموقع من خلال هذا الرابط ، وينقسم إلى أربعة أجزاء رئيسية هي المعلومات الصحية، نصائح حول الأمان، مراجع إضافية من غوغل، ومراجع متوفّرة لدعم الأفراد.

وكانت غوغل قد تعهدت بتقديم مبلغ 250 مليون دولار أمريكي كمنح للإعلانات، لمساعدة منظمة الصحة العالمية وأكثر من 100 وكالة حكومية حول العالم، من ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر ولبنان مع المزيد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قريبا.

وتعمل غوغل على جمع أموال لنحو 5 آلاف عائلة في منطقة خليج سان فرانسيسكو، التي تسببت جائحة فيروس كورونا في انهيار الاقتصاد فيها، ما شكل ضغوطا على مصادر دخل هذه الأسر.