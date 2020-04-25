بلد خليجي يسجل ثلاث حالات انتحار لوافدين بينهم عربي خلال 24 ساعة

بعد تفشي فيروس "كورونا" المستجد في العالم، وفرض الحكومات الالتزام بحظر التجوال، تعددت صور الملل بين المواطنين أثناء بقائهم داخل المنازل، فبينما لجأ البعض إلى الغناء من الشرفات لجأ البعض الآخر إلى ألعاب التسلية، فيما قرر ثلاثة وافدين من إنهاء حياتهم في الكويت.

سجلت منطقة صباح السالم في محافظة مبارك الكبير الكويتية، اليوم السبت، حالة انتحار لوافد من الجنسية الهندية، تعتبر الحالة الثالثة خلال 24 ساعة في الكويت. وفقا لموقع "إرم نيوز".

وبحسب حساب "أمن ومحاكم" الكويتي، لقي الوافد حتفه بعدما شنق نفسه على سلم في بناية بمنطقة صباح السالم في ثاني أيام شهر رمضان، وفقاً لما كشف عنه.

وشهد، يوم أمس الجمعة، حالتي انتحار منفصلتين، الأولى في ساعات الصباح لوافد فلبيني قام بشنق نفسه داخل دورة للمياه بالمستشفى الأميري، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.

أما الحالة الثانية، فكانت لوافد مصري في محافظة الفروانية، أقدم على شنق نفسه داخل مسكنه، بعد تقبيل رأس زوجته وابنه، بحسب إفادة الزوجة وهي مصرية أيضاً.

في ثالث قضية إنتحار خلال 24 ساعة..

وفاة هندي شنق نفسه على سلم بناية في منطقة صباح السالم pic.twitter.com/frghl1MxYW — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) April 25, 2020

وقالت زوجة الضحية (مصرية الجنسية) أنها سمعت صوت استغاثة من غرفة زوجها لتجده قد شنق نفسه بحبل، حيث حاولت إنقاذه وقص الحبل والاستنجاد بفرق الإسعاف، إلا أن الزوج فارق الحياة، نقلاً عن صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وأقرت الكويت تمديد تعليق العمل فى مؤسسات الدولة حتى 28 مايو/ أيار، بعد أن ينتهى القرار الذي يعلق العمل حتى 26 أبريل/نيسان الجاري.