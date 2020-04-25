الصين تدشن أول مطار لطائرات ركاب دون طيار… فيديو

تعتزم الصين إنشاء أول مطار من نوعه لطائرات ركاب دون طيار، كأول منفذ إلكتروني عالمي فريد في العالم.

وأكدت شركة "إي هانغ" الصينية، مساء أمس الجمعة، عزمها بناء أول منفذ إلكتروني من نوعه في العالم، لخدمات الطائرات المستقلة دون طيار، بالتعاون مع شريك محلي لبناء الميناء الإلكتروني، بهدف الإسراع من تسويق خدمات الشركة في صناعة السياحة.

ولفتت الشركة الصينية، الرائدة في مجال منصات تكنولوجيا المركبات الجوية، إلى أنها أكملت أولى الرحلات التجريبية الأمريكية لمركبات التاكسي الجوي دون طيار، وحصلت على تصاريح لاختبار طائرات الركاب ذات المقعدين العاملة بالكهرباء في النرويج، لكنها تركز بشكل كبير على الصين.

وأوضحت الشركة أن مبنى المحطة الإلكترونية سيتكون من 3 طوابق تغطي 2500 متر مربع، وتشمل قاعة استقبال في الطابق الأول، ومنطقة انتظار للركاب في الطابق الثاني، ومنطقة وصول ومغادرة في الطابق الثالث.