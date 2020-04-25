موقع تعليمي شهير يتيح برامجه مجانا للعاطلين حول العالم

عدلت شركة تقنيات التعليم عن بعد "كورسيرا"، نظام الاشتراك المدفوع للعمال العاطلين، بهدف تقديم خدماتها للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم في جميع أنحاء العالم دون مقابل، إضافة إلى قدرتهم على الحصول على شهادات إثبات لاجتياز البرامج المختلفة.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، أطلقت الشركة مبادرة "كورسيرا لتعافي القوى العاملة" بالتعاون مع حكومات الولايات الأمريكية وقيادات عدد من بلدان العالم، لتقديم 3800 دورة تدريبية من الجامعات والشركات، بما في ذلك "أمازون" و"غوغل".

المبادرة التي تتزامن مع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، ستتيح للعاطلين عن العمل الوصول المجاني إلى التعليم الذي يركز على تطوير المهارات لمساعدتهم على شغل الوظائف التي يزداد الطلب عليها، يمكن لهؤلاء الأشخاص الحصول على دورات غير محدودة مجانًا، الوتي عادة ما تكلف المرء 399 دولار سنويًا.

وبدلاً من الاضطرار إلى الدفع للحصول على شهادة احترافية، والتي يمكن أن تعزز السيرة الذاتية، يمكن لأي شخص عاطل عن العمل الحصول على بيانات اعتماد احترافية، مثل شهادة الدعم الاحترافي لدعم تكنولوجيا المعلومات من "غوغل"، والتي تؤهل للحصول على وظائف تقنية.

في الشهر الماضي، ركز رواد موقع "كورسيرا" على علوم البيانات وعلوم الكمبيوتر والأعمال والرعاية الصحية، شهدت دروس لوم الحياة زيادة بمقدار عشرة أضعاف، بينما التسجيل في برامج التطور الشخصي ارتفع 18 ضعفًا.