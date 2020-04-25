هل يرحل "فايلر" عن الأهلي المصري؟

أكد مصدر داخل النادي الأهلي المصري، أن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق يمتلك عرضين من ناديين أحدهما في القارة الأوروبية، والآخر بالخليج.

ونقل الموقع الإلكتروني "يالا كورة"، مساء اليوم السبت، عن المصدر ـ الذي تحفظ على ذكر اسمه - في تصريحات خاصة للموقع، أن فايلر لا يمانع تجديد تعاقده مع الأهلي، والبقاء معه لمواسم مقبلة.

وشدد المصدر، أن فايلر يمنح الأهلي المصري الأفضلية للبقاء معه بشرط أن تتواجد أسرته معه في القاهرة خلال الفترة المقبلة في حالة التجديد.

ويشار إلى أن فايلر قد توصل لاتفاق مبدئي مع إدارة الأهلي لتجديد التعاقد، وذلك بحسب ما أكدته عدة مصادر داخل القلعة الحمراء (النادي الأهلي المصري) خلال الأيام الماضية، مع التأكيد على أن عقد فايلر مع النادي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وهو ما يدفع إدارة القلعة الحمراء للتفاوض معه حول بنود العقد الجديد بينهما.