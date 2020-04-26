بـ 36 مليون دولار... المليارديرة الصغيرة كايلي تضيف بيتا لإمبراطوريتها العقارية... صور

أضافت نجمة التلفزيون عارضة الأزياء الأمريكية كايلي جينر البالغة من العمر 22 عاما، بيتا جديدا بقيمة 36.5 مليون دولار أمريكي إلى إمبراطوريتها العقارية بعد أن اشترته في منطقة "هولمبي هيلز" بلوس أنجلوس.

وبحسب موقع "ديلي ميل"، فقد دفعت المليارديرة الصغيرة كايلي جينر مبلغ 36.5 مليون دولار مقابل "مجمع المنتجع" الفخم في هولمبي هيلز في لوس أنجلوس حيث أضافته إلى إمبراطوريتها العقارية الرائعة.

منزل كايلي الجديد يمتد على مساحة 1700 متر مربع وله سبع غرف نوم و 14 حمام ويمكن اعتباره "منتجعا" ، فهو يضم أربعة بيوت ضيافة منفصلة ، ومسبحا مذهلا.

Kylie Jenner just bought a new house in Beverly Hills for $36m 😱 pic.twitter.com/L2v07rGYit — kardashiianreact (@kardashiianlol) April 25, 2020

وحصلت النجمة الأمريكية على خصم حيث تم إدراج السعر في الأصل على أنه 45 مليون دولار.

كايلي التي تصدرت قائمة فوربس لأصحاب المليارديرات الأصغر سنا خلال العامين الماضيين، انجذبت إلى مجمع ذو مظهر خاص للغاية واشترته.