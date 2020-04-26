الأطباء يلحظون علاقة بين السمنة ومرض "كوفيد 19"

وبين المختصون في مجال الرعاية الصحية في السويد أن الوزن الزائد يزيد من خطورة حالة المريض بشكل كبير، وأشاروا إلى أن نسبة كبيرة من مرضى "كوفيد 19" الذين يخضعون للعناية المركزة، يعانون بالأساس من زيادة الوزن.

ونلقت منظمتي "Hobs" و"Health" في السويد الكثير من التساؤلات حول الموضوع، الذي أثار اهتمام الكثير من المواطنين.

ومع ذلك، أكد المتخصصون والعاملون في مراكز العناية المركزة أن مجموعة كبيرة من أشد المصابين بالمرض يعانون من زيادة الوزن.

ومن جهته، يعتقد الطبيب كارل ماجنوس برودين، المشرف على علاج مرضى السمنة في إحدى العيادات المتخصصة في السويد، أنه يجب تصنيف السمنة كعامل خطير عند الإصابة في المرض.

ويشير برودين إلى أنه "بناءً على ما نعرفه حتى الآن، فإن السمنة التي تزيد نسبتها عن 40% من كتلة الجسم تشكل خطرا كبيرا".

ولكن حتى الآن، لم تصنف هيئة الصحة العامة في السويد السمنة كعامل خطر للإصابة بمرض فيروس كورونا، بحسب "sverigesradio".

وتشير الدراسات المبكرة التي جاءت من العيادات في نيويورك إلى أن هذا المؤشر يشكل عامل خطر كبير ولكنهم لا يجرؤون على التصريح بذلك، بحسب الطبيب.

ونوه برودين إلى أن مصابي السمنة يجب عليهم اتباع الاحتياطات اللازمة ويحاولون القيام باختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وطلب الرعاية الصحية بسرعة عند ظهور الأعراض.