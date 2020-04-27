محارب بريطاني قديم يتلقى 100 ألف بطاقة تهنئة بعيد ميلاده المئة... فيديو

دخل الكابتن المحارب السابق في الحرب العالمية الثانية، توم مور، في حالة من الذهول الكبير بعد تلقيه أكثر من 100 ألف بطاقة تهنئة بعيد ميلاده، الذي يصادف الخميس 30 أبريل/ نيسان 2020.

المواطن البريطاني، الكابتن مور، الذي يستعد في نهاية هذا الشهر لإطفاء شمعته "المئوية"، بالوصول إلى سن الـ100، تحول من مجرد ضابط سابق في الجيش، إلى أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

ليكتسب شهرة واسعة وصلت أصداؤها للعالم، بعد جمعه حوالي35 مليون دولار، لصالح جمعية NHS Charities Together عن طريق المشي حول حديقته.

ابنته البالغة من العمر 51 عاما، لوسي تيكسيرا، صرحت لصحيفة The Sunday People البريطانية، قائلة "إنه في حالة ذهول تام بسبب الدعم، والدي استلم ما لا يقل عن ألف هدية من بينها الشوكولاتة والزهور".

المحارب القديم رغب في جمع حوالي 1240 دولارا، في إطار عمل خيري قبل عيد ميلاده المائة من خلال مشي دورات في حديقته، إلى أن حملته لاقت أصداء كبيرة في جميع أنحاء العالم، لتنهال التبرعات بشكل كبير.