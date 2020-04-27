"كورونا" يتسبب بعودة الدلافين إلى شواطئ إسطنبول... فيديو

شهدت مياه وشواطئ مدينة إسطنبول التركية ظهور العديد من الدلافين التي باتت تقترب من شواطئ المدينة في فترة قلت فيها حركة السفن والناقلات البحرية.

حيث لاحظ الكثير من سكان المدينة ظهور الدلافين في مياه المدينة بشكل أكثر من السابق.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل حركة الدلافين في مياه المدينة، في الوقت الذي دخلت فيه الحجر الصحي منذ يوم الخميس، لتقل حركة القوارب في المياه بالإضافة للناقلات البحرية.

nature recovers itself. people in istanbul #StayHome and dolphins are back in the magnificent bosphorus. beautiful 🌸 pic.twitter.com/5b1gXz3mp9 — the istanbulist (@istanbulism) April 19, 2020

وباتت مشاهدة الدلافين تسبح في قناة البوسفور شبه دائمة، ولوحظ اقترابها في بعض الأحيان من شواطئ المدينة التي باتت تشهد حركة أقل للسكان.

Amazing,



Istanbul’s dolphins now hang out very close to the shore, where iconic Ortakoy mosque and Bosporus bridge located pic.twitter.com/rtzfHpMClD — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) April 23, 2020

قال إيرول أورككو، رئيس جمعية الصيد للهواة والرياضة في إسطنبول: "إن انخفاض حركة القوارب والبشر عبر البوسفور له تأثير كبير".

وتم رصد مجموعة من الدلافين تسبح مع بعضها في الوقت الذي حلقت فيه أسراب من طيور النورس فوقها.

Several Pods of Dolphins came out yesterday at the Galata Bridge in Istanbul. ©nornek pic.twitter.com/NV77ol4Vpd — AdeKunle🕊️ (@Justified_Guilt) April 19, 2020

يذكر بأنه منذ عام 1983، تم حظر صيد الثدييات البحرية في تركيا والدلافين محمية بموجب القانون، بحسب ما نشر موقع middleeasteye.