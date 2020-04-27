قطة تطيح بمسؤول أمريكي من منصبه..فيديو

تسببت قطة في الإطاحة بمسؤول أمريكي من منصبه، وذلك بعد أن ظهرت معه في فيديو خلال اجتماع رسمي.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن كريس بلاتزر، مفوض التخطيط في مدينة فاليجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، استقال من منصبه إثر ظهوره في مقطع فيديو وهو يرمي القطة خلال اجتماع.

وظهر بلاتزر في الفيديو يخاطب المشاركين في الاجتماع الذي عقد في 20 أبريل /نيسان الجاري، عبر تطبيق "زووم" الإلكتروني بسبب فيروس كورونا: وقال "أود أن أقدم لكم قطتي" قبل أن يرميها.

وسمع المشاركون في الاجتماع بلاتزر وهو يتفوّه بكلمات مهينة، كما بعث المفوض المستقيل برسالة إلكترونية لصحيفة "فاليجو هيراليد تايمز" الأمريكية يوم السبت، قال فيها إنه قرر الاستقالة قبل أن تتم إقالته، وأضاف: "نحن جميعاً نعيش في أوقات غير واضحة، وأنا مثل كثيرين منكم أتأقلم مع الوضع الجديد".

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن كريستينا لي، المتحدثة باسم "فاليجو"، قولها إن السلطات لا تزال تحاول التأكد مما إذا كان بلاتزر قد استقال رسمياً من اللجنة.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكثر دول العالم تتضررا من تفشي وباء كورونا المستجد، حيث يقترب عدد المصابين من المليون فيما تجاوز عدد الوفيات 55 ألفا.