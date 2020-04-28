أمريكي من أصل فلسطيني يتبرع لعمال ولسيدة حامل بـ10 آلاف دولار لكل شخص... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لشاب أمريكي من أصل فلسطيني، يقوم بمواقف إنسانية من خلال التبرع بأمواله لأشخاص وعمال في مدينة نيويورك الأمريكية في ظل تفشي أزمة "كورونا" التي تعصف بالمدينة كغيرها من المدن الأمريكية.

تداول حساب المليونير الشاب المعروف باسم جاي مازينيو، مقاطع مصورة وهو يعرض مساعدته المالية على أشخاص من مختلف المهن.

ففي أحد المقاطع يظهر المليونير واقفا أمام شباك أحد مطاعم الوجبات السريعة ليلا، ليقوم بطلب جميع العاملين في المناوبة الليلية ليقوم بمنح كل شخص مبلغ 10 آلاف دولار، في ظل صدمة كبيرة ظهرت على وجوه الأشخاص العاملين في المطعم.

معبرا عن حبه لمساعدة مواطني مدينته في ظل تفشي فيروس "كورونا" والمعاناة التي يشعرون بها.

قائلا "القلعة البيضاء في مدينتي، برونكس، نيويورك !! 🙏🏼🙏🏽🙏🏿 ♥ ️

لقد وعدت بأنني سأعود إلى مدينتي، برونكس، نيويورك ... وتأكد من أنني أنشر الحب هنا !!! إنه أغلى من المال ، إنه يظهر الحب في أصعب الظروف ويظهر لهم تقديرهم !! أتعهد بأنني سوف ألهم العالم وأغير الإنسانية .. لقد اختبرت بثروتك وصحتك !!!!!!!!!".

كما ونشر فيديو آخر في أحد محلات السوبر ماركت، واقفا أمام منطقة المحاسبة ليتحدث مع امرأة حامل كانت قد تواجدت في المكان برفقة طفلة صغيرة ليعرض عليها مساعدته، في حالة من الدهشة التي ظهرت على وجه السيدة.

ليتبادلا الحديث ولتعبر له عن امتنانها وسعادتها بعدما قدم لها مبلغ 10 آلاف دولار.

وعلق الشاب على المقطع المصور قائلا " تبرعات عشوائية لأم واحدة تعيش في الملجأ!!!

لقد استردت الكثير في حياتي، ولكن هذا فقط لمس رجل نفسي!!!!!! اللحم الغربي في برونكس، نيويورك... راقبت هذه المرأة عندما كنت في السوق، كانت حاملا، لقد تبرعت بمبلغ 10000 دولار!!!! وقمت بتبرعات أخرى بشكل عشوائي في السوبر ماركت!! الحركة لا تتوقف".