براد بيت يسخر من تصريحات ترامب في أحد أشهر برامج السخرية الأمريكية... فيديو

ظهر الممثل الأمريكي براد بيت، في أحد أشهر البرامج التلفزيونية الساخرة في الولايات المتحدة الأمريكية والمعروف باسم "Saturday Night Live"، ليقوم بلعب شخصية الدكتور أنتوني فاوتشي، الطبيب المتخصص الأول في الأمراض المعدية في البيت الأبيض والمسؤول عن إدارة الأزمة في البلاد.

استغل النجم الأمريكي دور الطبيب للسخرية من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التعامل مع تفشي فيروس "كورونا" في الولايات الأمريكية.

حيث قام بالتشكيك في بعض تصريحات ترامب خلال إدارته لأزمة انتشار الفيروس ومنها قوله بأن "المرض سيختفي كمعجزة"، ليرد براد بيت قائلا "لا يجب أن تكون المعجزة هي خطتك الأولى".

وبين أبرز ردود أفعال النجم الأمريكي كانت نظرة الذهول التي ظهرت على وجهه قبل أن يديره للجهة الأخرى متعجبا بعدما اقترح الرئيس الأمريكي حقن المصابين بالمطهرات لـ"القضاء على الفيروس".

هذا وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ذهولا في الأوساط العلمية، بتصريحاته حول احتمال حقن الجسم بمواد معقمة لمحاربة فيروس كورونا المستجد، رغم أنه عاد لليقول إنه كان يتحدث "بسخرية" عن هذه المسألة.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بوقت سابق حول كورونا في البيت الأبيض، "أرى أن المعقمات تقضي عليه (فيروس كورونا) في دقيقة. دقيقة واحدة. هل من طريقة للقيام بشيء مماثل مع حقنة (في الجسم)؟".

وأضاف "هو (الفيروس) كما تعرفون يدخل إلى الرئتين ويكون له أثر هائل. وقد يكون مفيدا التحقق من ذلك. يجب الاستعانة بأطباء لذلك، لكنه أمر يثير الاهتمام".