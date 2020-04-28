لأول مرة... السعودية تعتمد على "الأوزون" لتعقيم المسجد الحرام

وتنتج التقنية الجديدة الأوزون بشكل مبسط من خلال استخدام الأكسجين الطبيعي الموجود في الهواء، وذلك من أجل استخدامها في مصلى الإمام أسفل المكبرية الجنوبية لتطهير وتعقيم الأسطح والسجاد بالأوزون.
الشيخ عبدالرحمن السديس يدشن تقنية التعقيم (#تك_الأوزون) داخل المسجد الحرام لاستخدامها في مصلى الإمام أسفل المكبرية الجنوبية لتطهير وتعقيم الأسطح والسجاد بالأوزون. pic.twitter.com/ASX2V5veLT— غاية 24 (@gaya_sa_org) April 27, 2020
وتم اختيار الأوزون تحديدا لأنه يمتاز بنشاطه الفائق في الأكسدة وقدرته العالية على التفاعل السريع والقوي بالعناصر الكيميائية المختلفة، والتي تدخل في تكوين الأنظمة البيولوجية والبيئية المختلفة.
فيديو | مراسل #الإخبارية: تدشين تقنية تعقيم جديدة "تك الأوزون" داخل #المسجد_الحرام pic.twitter.com/YWeyx21zex— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 27, 2020
وتأتي هذه الإجراءات الوقائية ضمن مجموعة من التقنيات التي أمر بها حكومة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، ضمن الدعم غير المحدود للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتوفير جميع سبل الراحة والاطمئنان لقاصدي وزوار الحرمين الشريفين والمحافظة على سلامتهم.
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