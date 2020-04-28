لأول مرة... السعودية تعتمد على "الأوزون" لتعقيم المسجد الحرام

بدأت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، في استخدام تقنية "تك الأوزون" الجديدة لتعقيم المسجد الحرام، وذلك وسط انتشار فيروس "كورونا" المستجد حول العالم.

وتنتج التقنية الجديدة الأوزون بشكل مبسط من خلال استخدام الأكسجين الطبيعي الموجود في الهواء، وذلك من أجل استخدامها في مصلى الإمام أسفل المكبرية الجنوبية لتطهير وتعقيم الأسطح والسجاد بالأوزون.

الشيخ عبدالرحمن السديس يدشن تقنية التعقيم (#تك_الأوزون) داخل المسجد الحرام لاستخدامها في مصلى الإمام أسفل المكبرية الجنوبية لتطهير وتعقيم الأسطح والسجاد بالأوزون. pic.twitter.com/ASX2V5veLT — غاية 24 (@gaya_sa_org) April 27, 2020

وتم اختيار الأوزون تحديدا لأنه يمتاز بنشاطه الفائق في الأكسدة وقدرته العالية على التفاعل السريع والقوي بالعناصر الكيميائية المختلفة، والتي تدخل في تكوين الأنظمة البيولوجية والبيئية المختلفة.

وتأتي هذه الإجراءات الوقائية ضمن مجموعة من التقنيات التي أمر بها حكومة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، ضمن الدعم غير المحدود للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتوفير جميع سبل الراحة والاطمئنان لقاصدي وزوار الحرمين الشريفين والمحافظة على سلامتهم.