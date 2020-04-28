بوغبا على أعتاب يوفنتوس في صفقة تبادلية

أكدت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الثلاثاء، أن النجم الفرنسي، بوب بوغبا لاعب مانشستر يونايتد اقترب من العودة إلى ناديه السابق يوفنتوس.

وأشارت التقارير إلى أن "بوجبا ربما يدخل في صفقة تبادلية مع بعض لاعبي السيدة العجوز مثل: ميراليم بيانيتش ودوجلاس كوستا وأليكس ساندرو وبليز ماتويدي".

وأضحت التقارير أن يونايتد ربما يحصل على لاعب أو اثنين من اللاعبين الأربعة. مضيفة أن ماتويدي هو الأقرب في الانضمام لمانشستر.

وكشفت التقارير أن يونايتد كان ينتظر الحصول على مبلغ لا يقل عن 150 مليون يورو من صفقة بيع بوغبا لولا حدثت تداعيات تفشي كورونا والخسائر التي منيت بها الأندية الأوروبية كافة، وفقا لشبكة "سكاي نيوز إيطاليا".

Man Utd and Juventus 'in Paul Pogba transfer swap talks' over past few days #MUFC https://t.co/JwIFppxYG4 pic.twitter.com/gaboawDjwJ — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) April 28, 2020

كان رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، أعلن الأحد 26 أبريل/نيسان، أنه تم الاتفاق مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم على عودة اللاعبين للتدريبات الفردية بالأندية 4 مايو/أيار المقبل.

وأضاف كونتي، أن التدريبات الجماعية ستعود بعد أسبوعين من التدريبات الفردية وتحديدا في 18 مايو/أيار، مع فرض قواعد صحية للحد من انتشار الوباء بين اللاعبين"، بحسب صحيفة "ميرور.

وتوقف النشاط الرياضي في إيطاليا في 9 مارس/ أذار الماضي، حيث أقيمت آخر مباراة يوم 8 من نفس الشهر بين يوفنتوس وإنتر ميلان.

Manchester United and Juventus have been in talks regarding a swap deal involving Paul Pogba, according to Sky Italy 🧐 pic.twitter.com/c7691rEf4z — Goal (@goal) April 28, 2020

وأعلنت الأندية الـ20 المشاركة في الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، نيتها استكمال منافسات الموسم الحالي (2019/2020)، والذي توقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن العودة المحتلمة لاستئناف النشاط ربما تكون في 4 يونيو/حزيران المقبل.