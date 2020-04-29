إلغاء الدوري الفرنسي يبدد أحلام نيمار بالعودة للكامب نو

أربكت خطوة إلغاء الدوري الفرنسي، اليوم الثلاثاء، حسابات النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، بشأن مغادرة نادي باريس سان جيرمان والاتجاه صوب برشلونة.

تقارير صحفية إسبانية، أكدت اليوم، أن مستقبل نيمار أصبح اكثر غموضا من اي وقت مضى، وفقا لصحيفة "سبورت".

وأشارت الصحيفة، إلى أن المفاوضات بشأن انتقال نيمار إلى برشلونة توقفت بعد بقاءه في البرازيل بسبب جائحة كورونا.

كان من المنتظر عودة تدريبات اللاعبين في فرنسا يوم 11 مايو/آيار المقبل، قبل قرار إلغاء الدوري المحلي.

Mercato - Barcelone : Neymar, Lautaro… Le Barça serait prêt à tout ! https://t.co/sOu1mHzm9T pic.twitter.com/Iq9TqWbovn — le10sport (@le10sport) April 28, 2020

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، أمام البرلمان، اليوم، إن موسم كرة القدم 2019-2020 ومسابقات رياضية أخرى للمحترفين عن الموسم ذاته لن يتم السماح باستئنافها قبل سبتمبر/ أيلول.



وأشار إلى أنه "بعد انتهاء فترة العزل العام في البلاد في 11 مايو/ أيار، جراء جائحة فيروس كورونا سيبقى الحظر مفروضا على التجمعات التي تزيد على 10 أشخاص داخل وخارج القاعات وسيستمر إغلاق الشواطئ للجمهور حتى الأول من يونيو/ حزيران على الأقل".

وعلى جانب آخر، أكد ناصر الخليفي، مالك نادي باريس سان جيرمان، "أنه يحترم قرار الحكومة الفرنسية، ولكن بعد الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يعتزم المشاركة في الجولات النهائية بدوري الأبطال هذا الموسم، في الوقت والمكان الذي يتم تحديده".

كان باريس سان جيرمان تأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند الألماني.

وأضاف: "إذا لم يكن اللعب في فرنسا ممكنا، فإننا على استعداد لخوض مبارياتنا خارج باريس، مع توفير كافة الاحتياطات للاعبينا وجميع موظفينا ليكونوا في أفضل ظروف صحية ممكنة"، وفقا لصحيفة "سبورت".