بالفيديو... ظهور فتاة بشكل مفاجئ خلال مقابلة تلفزيونية يضع الضيف في وضع محرج

أثارت فتاة ظهرت بشكل مفاجئ خلال مقابلة مع صحفي إسباني ضمن برنامج تلفزيوني صباحي على إحدى القنوات تساؤلات وحفيظة الكثير من المتابعين والمشاهدين.

انتشر مقطع فيديو على "تويتر" أظهر خلال مقابلة تلفزيونية مع الصحفي الإسباني، ألفونسو ميرلوس، من بيته ظهرت خلالها فتاة شبه عارية ودون ملابس بشكل مفاجئ في خلفية المقابلة الصحفية.

Esto es una auténtica maravilla: Javier Negre hace un Skype y acaba mostrando en directo la infidelidad de Alfonso Merlos. Primera vez que destapa algo de verdad, aunque sea involuntariamente xd pic.twitter.com/iXtE6C3NJ9 — Josep Maria Sempere (@kr3at0r) April 24, 2020

وأثار هذا المشهد تساؤلات كبيرة في المجتمع الإسباني الذي هاجم الصحفي الإسباني واعتبرت الأمر غير أخلاقي واتهمته بتدبير الأمر والتخطيط له في سبيل الشهرة.

يذكر أن الفتاة التي ظهرت في المقابلة تبين لاحقا أنها إحدى الممثلات اللواتي لعبن دورا كبيرا في مسلسل أمريكي مشهور.