بالفيديو... ممثل سوري مع فنان لبناني يثيران الجدل

نشر فنان لبناني، يوم أمس الثلاثاء، مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع "انستغرام" يظهر خلاله ممثل سوري داخل سيارته وهم بجولة في إحدى المناطق خلال تطبيق الحجر الصحي في البلاد.

أثار ظهور الممثل السوري ​قصي خولي​ الجدل بظهوره مع الفنان اللبناني ​وديع الشيخ​ وهما يتبادلان الحديث في سيارة الشيخ الذي علق قائلا: "الحبيب والغالي شكرا يا خيّ الله يديم المحبة".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kosai Khauli 🇸🇾-🇺🇸 (@kosaikhaulii) 28 Апр 2020 в 12:59 PDT

وإنتقد المتابعون ظهور خولي والشيخ معاً في السيارة، خاصةً أنه اتضح أن خولي كان في ضيافة وديع الشيخ في منزله رغم تدابير الحجر الصحي والإغلاق المفروض في البلاد نتيجة فيروس كورونا مما أثار الكثير من البلبلة والجدل، حول خرق النجمين لتلك التدابير.