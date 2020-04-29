بالفيديو... "إم بي سي" ترد على وقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

جاء ذلك بعد أن تعرض البرنامج للهجوم من بعض الأشخاص والجهات منذ الحلقة الأولى لعرضه، على قنوات "إم بي سي".

View this post on Instagram #MBCTrending #رامز_مجنون_رسمي @ramezgalalac @hayekmg A post shared by MBCTrending (@mbctrending) on Apr 28, 2020 at 2:48pm PDT

وقال مازن حايك، المتحدث الرسمي باسم مجموعة قنوات "إم بي سي"، عبر حواره مع برنامح "إم بي سي ترندينغ"، إن البرنامج حقق نجاحا كبيرا ولا نية لوقفه.

وأشار حايك إلى أن برنامج المقالب الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال، يعرض على شاشات 5 قنوات ويحقق أعلى نسبة مشاهدة، خلال شهر رمضان 2020.

وأضاف أن البرنامج حقق خلال أول يومين فقط من بدء العرض 120 مليون مشاهدة على المنصات المختلفة.

وكانت إدارة مستشفى الصحة النفسية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية قد طالبت من النائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفتح تحقيق عاجل والتدخل الفوري لوقف عرض برنامج "رامز مجنون رسمي".

وقالت إدارة المستشفى في بيان لها إن " البرنامج يسيء للمجتمع المصري والصحة النفسية له ، وتم تشكيل لجنة من المجلس القومي للصحة النفسية لدراسة وقف هذا البرنامج وسيكون هذا القرار الحكيم من حماة هذا الوطن وعين الشعب والمدافعين عنه مرجع ورادع لنوعية هذه البرامج التي تؤثر بالسلب على الصحة النفسية للمواطن والمجتمع".

من جهته قال حاتم زكريا، عضو المجلس الأعلى للإعلام إن ما يعيق المجلس من اتخاذ أي إجراءات ضد برنامج "رامز مجنون رسمي"، أنه يبث من خارج مصر.

وأضاف زكريا في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، إن الحل الأمثل لوقف مثل تلك البرامج التي تحمل في مضمونها عنفًا كبيرًا، هو مقاطعة الفنانين لها، ورفضهم رفضًا قاطعًا لظهورهم كضيوف بالبرنامج.

واستطرد زكريا: "إذا كان هذا البرنامج يبث من داخل مصر، كنا سنقوم بوقفه واتخاذ إجراءات قوية ضده".

وقال الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، إنه حرر محضرًا بالنيابة العامة ضد قناة "mbc مصر"؛ التي تعرض البرنامج.