فنانة مصرية تنعى النجم الهندي عرفان خان... صورة

نعت الفنانة المصرية بشرى النجم الهندي عرفان خان الذي وافته المنية، اليوم الأربعاء.

ونشرت بشرى عبر صفحتها على فيسبوك صورة تجمعها بعرفان خان، وعلقت عليها قائلة: "ارقد في سلام يا عرفان خان، أحد أعظم الممثلين والفنانين الهند والعالم، (وفاته) خبر حزين للغاية".

وأعلنت وفاة ممثل "بوليوود" عرفان خان، اليوم الأربعاء، في مستشفى بالهند، بعد صراع مع المرض.

ونقل خان (53 عاما) إلى المستشفى في مومباي، أمس الثلاثاء، وهو يعاني من مضاعفات إصابته بنوع نادر من السرطانات.

وجاء في بيان عائلته: "محاطا بحب عائلته التي كان يهتم بها كثيرًا، غادر إلى منزله السماوي، تاركًا وراءه حقًا إرثًا خاصًا به، كلنا نصلي ونأمل أن يكون في سلام. وأن يتردد صدى كلماته".

​وكتب المخرج شوجيت سيركار، على حسابه بتويتر، ناعيا عرفان: "صديقي العزيز عرفان. لقد قاتلت وقاتلت وقاتلت. سأكون دائما فخورا بك... سنلتقي مرة أخرى".

وأضاف البيان: "رجل قليل الكلام وممثل التعبيرات الصامتة بعيونه العميقة وأفعاله التي لا تنسى على الشاشة. من المحزن أننا يجب أن ننقل اليوم خبر نبأ وفاته. كان عرفان روحًا قوية، شخصا قاتل حتى النهاية وكان دائمًا مصدر إلهام لكل من اقترب منه".

من جانبه علق رئيس وزراء العاصمة الهندية نيودلهي، أرفيند كيجريوال، على وفاة عرفان، وأعرب عن صدمته من موته المفاجئ، بحسب موقع "timesnownews" الهندي.