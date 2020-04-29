محمد صلاح يكشف مسلسله المفضل في رمضان

كشف النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، عن المسلسل الذي يتابعه خلال شهر رمضان.

ونشر صلاح مقاطع، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، من خلال خاصية "ستوري"، من مسلسله المفضل.

وعلق صلاح بالوجه الضاحك على مقاطع من مسلسل "رجالة البيت" للفنان أحمد فهمي وأكرم حسني.

كما ظهر النجم المصري خلال قيامه ببعض التدريبات وكذلك متابعته لمسلسلات رمضان، كنوع من التسلية في ظل توقف النشاط الرياضي والدوري الإنجليزي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن صلاح يحرص باستمرار على متابعة الأعمال الفنية المصرية، إذ سبق وأن نشر صورة من متابعته لمسلسل عمر ودياب للفنان علي ربيع.

ونشر اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، صورة جديدة في العزل المنزلي خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

ونشرت وسائل إعلام أجنبية صورة لصلاح بعد منتصف الليل، وهو يقوم بممارسة بعض التدريبات المكثفة في الساعة 2:40 صباحا، وعلق على الصورة قائلا: "Mood"..

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on Apr 23, 2020 at 3:53pm PDT

وكان اللاعب المصري، صاحب الـ27 عاما، نشر في وقت سابق مجموعة من الصور تظهر استعداده لشهر رمضان مبارك، حيث تم تصويره وهو يزين منزله بالفوانيس.