من بينها القشعريرة... 6 أعراض جديدة لفيروس كورونا

وذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية أن هذه الأعراض ظهرت في وقت سابق على بعض المرضى، لكن لم تكن معتمدة رسميا كأعراض لهذا الفيروس.

وكانت الأعراض الأساسية المعتمدة لدى الهيئة الأمريكية للإصابة بفيروس كوورنا هي: الحمى، والسعال، والضيق في التنفس.

وأوضحت المجلة الأمريكية أن الأعراض الستة الجديدة التي أضافتها السلطات الطبية الأمريكية هي على النحو التالي:

1. القشعريرة.

2. ألم العضلات.

3. اهتزاز متكرر للجسد.

4.الصداع.

5. التهاب الحلق

6. فقدان حاستي الشم والتذوق.

وأفادت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية بأنه يجب على الفرد طلب الرعاية الصحية في حال ظهرت أعراض حادة للفيروس مثل الصعوبة في التنفس، مضيفة أن هذه الأعراض يمكن أن تظهر بين 2-14 يوما بعد التعرض لفيروس كورونا.

ومثلت إضافة عارض فقدان حاستي الشم والتذوق إلى قائمة أعراض الفيروس المميت خطوة مهمة، إذ كان خبراء الصحة يشتبهون في أنه من الأعراض المبكرة.

وبلغ عدد المصابين بمرض كورونا المستجد حول العالم أكثر من 3 ملايين فيما تجاوزت الوفيات أكثر من 218 ألف حالة وفاة.