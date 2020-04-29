مفاوضات بين مانشستر سيتي وبرشلونة لحسم صفقة مهمة 

كشفت صحيفة إسبانية النقاب عن مفاوضات مهمة بين كل من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ونادي برشلونة الإسباني، لإتمام صفقة مهمة.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك مفاوضات متقدمة من أجل حسم صفقة انتقال الدولي البرتغالي، نيلسون سيميدو، من نادي برشلونة إلى صفوف مانشستر سيتي.

#FCB 🔵🔴 | #NoticiaSPORT 🚨



💰 El Barça percibirá una alta compensación económica por Semedo



🔄 El City está apretando para que Cancelo entre en la operación final https://t.co/UW4KEbyEeN — Diario SPORT (@sport) April 29, 2020

وأوضحت الصحيفة الرياضية أن المفاوضات بين الجانبين تشهد تقدما ملحوظا، بعد أن وضعت إدارة مانشستر سيتي أكثر من خيار أمام برشلونة لإتمام هذه الصفقة، ومن المرجح توصل الناديين لاتفاق نهائي، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة النادي الكتالوني حددت سعر اللاعب البرتغالي، نيلسون سيميدو، بـ 45 مليون يورو، وذلك في وقت طلب، بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، ضم سيميدو لتدعيم مركز الظهير الأيمن بفريقه.