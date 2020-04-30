هل تعصف كورونا بكأس العالم 2022 في قطر؟

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مساء اليوم الخميس، تصريحات للارس كريستر أولسون، الأمين العام للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا "، أوضح من خلالها أن الأجندة الدولية لكرة القدم قد تتعطل أو تتأثر لعامين أو ثلاثة، ما يعرض مونديال قطر 2022 للخطر.

وقال أولسون: "إذا كان فيروس كورونا يتطور بشكل خطير، يوميا، فإنه من الممكن أن تكون هناك مشكلة بجدول البطولات الدولية بكل تأكيد".

ورجح المسؤول الأوروبي أنه من الممكن تأجيل بعض المسابقات من عام إلى آخر، ثم يأتي كأس العالم في قطر في منتصف الموسم الأوروبي، وبأنه يفترض ضغط المسابقات المحلية والدولية، منوها إلى احتمال الانتظار لمعرفة مدى تأثر جدول البطولات الدولية بهذه الأزمة.

ويشار إلى أن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ، ستقام في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني، وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول.