ماهو تأثير التوتر الإيجابي على الجسم؟

يؤثر القلق والتوتر على الجسم بعدة طرق وعدة أسباب، ويتمحور السبب الأول حول سماع أخبار تتسبب بالمرض والوفاة، وبعد انتشار جائحة كورونا في العالم وازدياد أرقام الاحصاءات، يعيش سكان الأرض عموما بحالة ترقب وقلق دائمين.

موقع "إرم نيوز" سلط الضوء على حالات التوتر وأسبابه وكيفية تجنبه والتعامل معه.

فلحسب الموقع المذكور أعلاه يطلق الجسم مواد كيميائية لمكافحة الإجهاد، وهذه المواد تسبب التهابًا في الجسم، وتؤدي هذه الالتهابات إلى احتدام الجلد، والحكة المستمرة، وكذلك الصدفية.

وتؤدي زيادة مستويات "الكورتيزول" إلى تراكم الزيوت على البشرة وتسبب المزيد من المشاكل الجلدية؛ لذلك، إذا كان هناك زيادة مفاجئة في حب الشباب خلال هذا الوقت، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب التوتر.

يذكر أن الكورتيزول هو الهرمون يفرزه الجسم استجابةً للإجهاد والتوتر.

وتسبب انتشار فيروس كورونا في إثارة مشاعر الخوف والقلق والذعر بين الجميع، وكان لهذه المشاعر تأثيرات مختلفة على الجسم.

وبالرغم من أجسادنا مستعدة دائمًا للتعامل مع المواقف العصيبة والضغوط على المدى القصير، إلا أت الفترة الحالية يبدو أنها ليست بالقصيرة، ما أدى إلى اصطحاب التوتر للتعب الفكري الدائم.

ولكن، وبالحديث عن الآثار الإيجابية، ينتج عن ذلك الالتهاب في الجسم كآلية وقائية والذي يمكن أن يكون له عدد من الآثار المفيدة لنا.

وهذا كله على لا يعني عزل النفس عن الجميع، فيمكن التواصل مع الأشخاص الذين يهتمون بك أو مشاركة ما تشعر به مع المحافظة على المسافة الصحية، فيساعدك على التفكير في نفسك والتعامل مع الضغوط بشكل أفضل، فالدعم الاجتماعي له أهمية قصوى في هذا الوقت الراهن.