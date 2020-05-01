فنانة مصرية تكشف تفاصيل سجنها بسبب 100 دولار... فيديو

كشفت فنانة مصرية عن تفاصيل واقعة إيداعها السجن بسبب 100 دولار "لا تعلم عنها شيئا" على حد وصفها.

ونقلت بوابة الأهرام الإلكترونية عن الفنانة المصرية عايدة رياض، حديثها عن "سر الـ100 دولار التي جعلتها تدخل السجن"، قائلة: "الحقيقة إن الفلوس اتزقت عليا، وربنا العالم بيا".

وتابعت رياض، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "جاء 4 لمحرم فؤاد وقالوا له على الـ100 دولار المزورة، قالهم إزاي وهي مش بتخرج".

وأوضحت الفنانة المصرية: "محرم فؤاد نزل معاهم وهو ميعرفش حاجة، وبعدها بدأت التحقيقات، و محرم فؤاد عمل خناقة كبيرة، ووقتها الجرايد كلها كتبت".