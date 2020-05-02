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    أكلة الكبسة

    5 طرق لإيقاف الشعور بالجوع دون تناول طعام

    © flickr.com / Izzeddeen Al Karajeh
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    الشعور بالجوع باستمرار هو مشكلة شائعة قد تتعلق بخياراتك الغذائية، ومن الجيد فهم كيفية تأثير الأطعمة المختلفة على شعور الشبع.

    الجوع هو التلميح الطبيعي لجسمك بأنه يحتاج إلى المزيد من الطعام، وإذا كنت تشعر بالجوع كثيرًا، فقد يكون من المفيد تقييم نظامك الغذائي ونمط حياتك لتحديد ما إذا كانت هناك تغييرات يمكنك إجراؤها لمساعدتك بالشعور بمزيد من الشبع.

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    عندما تكون جائعًا، قد تشعر بـ"توعك" في المعدة أو قد تصاب بصداع، أو تشعر بالتوتر وسرعة الانفعال، أو تكون غير قادر على التركيز.

    لكن، يمكن التحكم في الشعور بالجوع عبر عدة طرق بعيدا عن النظام الغذائي بحسب ما جاء في تقرير لموقع Health Line الأمريكي. 

    قسط كاف من النوم

    الحصول على قسط كافٍ من النوم مهم للغاية لصحتك، فالنوم مطلوب من أجل الأداء السليم للدماغ والجهاز المناعي، ويرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض مزمنة عديدة، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان. 

    بالإضافة إلى ذلك، يعد النوم الكافي عاملا في التحكم في الشهية، حيث أنه يساعد على تنظيم هرمون جريلين، وهو الهرمون المنبه للشهية. 

    تؤدي قلة النوم إلى ارتفاع مستويات هرمون جريلين، وما قد يسبب الشعور بالجوع عند الحرمان من النوم الكافي، كما يساعد الحصول على قسط كافٍ من النوم أيضًا على ضمان مستويات كافية من الليبتين، وهو هرمون يعزز مشاعر الشبع. 

    كمية كافية من الماء

    المحافظة على الترطيب المناسب للجسم مهم للغاية للصحة العامة، لذلك فشرب الماء الكافي له فوائد صحية عديدة، بما في ذلك تعزيز صحة الدماغ والقلب، بالإضافة إلى ذلك، يحافظ الماء على صحة البشرة والجهاز الهضمي. 

    شرب الماء الكافي يؤدي إلى كبح الشهية عند استهلاكه قبل الوجبات، لذلك قد تجد أنك تشعر بالجوع كثيرًا إذا لم تشرب كمية كافية منه.

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    الانتباه أثناء الأكل 

    إذا كنت تعيش أسلوب حياة مزدحم، فقد تأكل غالبًا في حالة تشتت الانتباه، لكن تناول الطعام بهذه الطريقة قد يضر بالصحة، كما يقترن بزيادة الشهية وزيادة حرق السعرات الحرارية وزيادة الوزن. 

    والسبب الرئيسي لذلك هو أن تناول الطعام بهذه الطريقة يقلل من إدراك المقدار الذي تستهلكه، ويمنعك من التعرف على إشارات الجسم حول الشبع بكفاءة. 

    تقليل التمارين الرياضية 

    يحرق الأفراد الذين يمارسون الرياضة الكثير من السعرات الحرارية، وبشكل خاص إذا كنت تشارك بانتظام في تمرين عالي الكثافة أو تشارك في نشاط بدني لفترات طويلة، مثل تدريبات الماراثون.

    أظهرت الأبحاث أن أولئك الذين يمارسون الرياضة بشكل منتظم على أساس منتظم يميلون إلى التمثيل الغذائي بشكل أسرع، مما يعني أنهم يحرقون سعرات حرارية أكثر في الراحة من أولئك الذين يمارسون أنماط الحياة المستقرة بشكل معتدل.

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    تجنّب الإجهاد الزائد 

    الإجهاد الزائد معروف بزيادة الشهية، ويرجع ذلك في الغالب إلى آثاره على زيادة مستويات الكورتيزول، وهو هرمون ثبت أنه يعزز الشعور بالجوع ويزيد الشهية لتناول الطعام. لهذا السبب، قد تجد أنك تشعر بالجوع دائمًا إذا كنت تعاني من ضغوط متكررة. 

    يمكن أن تساعدك العديد من الاستراتيجيات في تقليل مستويات التوتر، والتي تتضمن بعض التمارين أو التنفس العميق.

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    الكلمات الدلالية:
    أطعمة, الجوع
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