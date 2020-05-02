بعد ظهوره مع السقا... عمرو يوسف يتصدر "التريند" بسبب طهو كندة علوش... بالفيديو

تصدر الفنان المصري عمرو يوسف، مؤشرات البحث في محرك البحث العالمي "غوغل" بعد تصريحاته عن طهو زوجته الفنانة السورية، كندة علوش.

وأكدت صحيفة "الوفد"، مساء اليوم السبت، أن عمرو يوسف تصدر محركات البحث بعد حديثه عن طهي زوجته الفنانة السورية، كندة علوش، في برنامج "أغلب السقا" الذي يذاع على قناة "إم بي سي".

وأوضح عمرو يوسف أن مهارة زوجته علوش في الطبخ والطهي قلت وتراجعت، وأرجع السبب في ذلك للحسد، فهو كان يتغزل دائما في أكلها.

وأشار الفنان المصري إلى أن نحافته الملحوظة تعود إلى تراجع مستوى علوش في الطهي، منوها إلى أن أغلب الطعام الذي يتناوله في شهر رمضان يكون نصفه مصريا والآخر سوريا، وهو عبارة عن فتة بالزبادي بالثوم والفتوش والسلطة الخضراء والكبة.