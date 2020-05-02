اتحاد الكرة المصري يكشف حقيقة إلغاء "كأس مصر"

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري على إلغاء مسابقة "كأس مصر" في نسخته الجارية، على الرغم من المساعي الجادة لاستئناف موسم الدوري العام

وأفادت صحيفة "الشروق"، مساء اليوم السبت، بأن اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة في انتظار قرار رئاسة الوزراء المصرية بالموافقة على استئناف النشاط الكروي في يونيو/حزيران المقبل.

وتولي اللجنة الخماسية المصرية الاهتمام باستكمال بطولة الدوري نتيجة للخسائر المالية الكبيرة التي ستقع على اتحاد الكرة "الجبلاية" من الشركة الراعية، بجانب خسائر الأندية المصرية في حال الإلغاء.

ومن جهة أخرى، يأمل اتحاد الكرة معرفة قرار الحكومة المصرية بعودة النشاط أو إلغائه رسميا، كي يتسنى مخاطبة الاتحاد الأفريقي "كاف" الثلاثاء المقبل، وهو الموعد النهائي من "كاف"، للرد على مصير البطولات المحلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصري قد استقرت على عودة مسابقة الدوري، منتصف يونيو/حزيران المقبل، على أن يتم ضغط المباريات، وتُقام لقاءات الجولة الواحدة كل يومين فقط، وذلك بعدما أصدر اتحاد الكرة بيانا أوضح من خلاله امتلاكه خطة متكاملة لعودة الدوري دون أن تتضمن الخطة أي مواعيد أو ملاعب نهائية لعودة النشاط الرياضي، الذي توقف في منتصف شهر مارس/آذار الماضي، بسبب أزمة كورونا.