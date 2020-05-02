ريال مدريد يحدد موعد العودة إلى التدريبات

وأكد الموقع الإلكتروني "فوتبول إسبانيا"، مساء اليوم السبت، أن ريال مدريد حدد يوم 11 مايو/أيار الجاري للعودة للتدريبات، وأنه بانتظار توجيهات السلطات الصحية الإسبانية، موضحا ثقته في العودة إلى التدريبات بشكل طبيعي قبل نهاية الشهر الجاري.

وأفاد الموقع بأن مسؤولي النادي على تواصل دائم مع رابطة الدوري واتحاد الكرة والسلطات الصحية المعنية، بشأن العودة المرتقبة للتدريبات، في الوقت نفسه، من المتوقع أن ترفع الحكومة الإسبانية عدد من القيود اعتبارا من مطلع الأسبوع الجاري.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرياضي أنه لم يجر حسم قرار استئناف الدوري الإسباني بعد، نتيجة للقيود المفروضة بسبب جهود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

سبق أن أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أن الدول التي تعتزم استكمال مسابقاتها المحلية يجب إبلاغه بخططها بحلول 25 مايو/أيار الجاري، بهدف وضع الخطط المستقبلية للمسابقات الأوروبية للموسم المقبل.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 3.3 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 240 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.