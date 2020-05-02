الأهلي المصري يعلن موقفه من استكمال الدوري

أعلن النادي الأهلي المصري موقفه من استئناف النشاط الرياضي وعودة الموسم الجاري من البطولات المصرية، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني، أكد ضرورة استكمال الموسم الجاري من الدوري المصري.

وجاء في البيان أن الأهلي يرى ضرورة العمل على استكمال الموسم الكروي في التوقيت الذي تحدده السلطات المصرية، يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية.

🚨الأهلي يحدد موقفه من استئناف النشاط الرياضي pic.twitter.com/VuiiIfjrtm — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 2, 2020

وأشار الأهلي المصري إلى أن أكبر دوريات العالم ( إيطاليا -إسبانيا- إنجلترا – ألمانيا ) ما زالت تتمسك باستئناف النشاط للحفاظ على الحقوق القانونية والفنية لكل الأندية.

وأوضح الأهلي في بيانه أن إلغاء النشاط الكروي يتبعه إلغاء بقية الأنشطة في اللعبات الأخرى، وهو ما يترتب عليه تسريح الأجهزة والعاملين في هذه اللعبات للتخلص من أعباء رواتبهم الشهرية، وهذا يتنافى مع توجهات الدولة ومؤسساتها في الحفاظ على حقوق الموظفين والعاملين وكذا العمالة المؤقتة.

وجدد النادي الأهلي تأكيده على ضرورة العمل من أجل استئناف النشاط الرياضي وحفظ الحقوق المادية والرياضية والمراكز القانونية لكل الأندية، مع الأخذ في الحسبان رؤية الدولة وتقييمها للموقف من جميع جوانبه، وهي الأقدر للحفاظ على سلامة الجميع.