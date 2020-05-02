انهيار سلوى عثمان في مسلسل "البرنس" يخطف المشاهدين… فيديو 

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمضان، مساء اليوم، أحداثا تسببت في تصدر الفنانة المصرية سلوى عثمان، موقع تويتر.

واكتشفت الفنانة سلوى عثمان، الأشخاص الذين تسببوا في قتل زوجة ونجل "رضوان البرنس" محمد رمضان، وعلمت أن أولادها هم من قاموا بقتلهم وانهارت من البكاء والصريخ.

ونجحت الفنانة المصرية في خطف أنظار المشاهدين، واستحوذت على إعجاب المشاهدين لمسلسل "البرنس"، بعد عرض الحلقة.

تقول سلوى عثمان عن المشهد: "كان صعب جدا، والحمد لله الجميع أثنوا عليه بعد تصويره، ولكن لم أتوقع رد فعل الناس على المشهد بعد عرضه في نجاحه الكبير أذهلني".

وتضيف في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية: "لم أتوقع كم المكالمات التى وصلتني بعد الحلقة، لذلك استغل الفرصة وأتقدم بالشكر للمخرج محمد سامى الذى اختارنى للانضمام إلى فريق هذا العمل المحترم، وأنا محظوظة بالعمل معه هو والفنان محمد رمضان ذلك الفنان الموهوب، بالإضافة إلى شركة سينرجى".

اللي بيتفرج علي مسلسل البرنس هيعرف ان سلوى عثمان عملت مشهد عظيم ❤️ pic.twitter.com/XcjlHTGmew — محمد ابن عوف (@ABOOUF22) May 2, 2020

مسلسل "البرنس" من بطولة محمد رمضان والفنانة اللبنانية نور وعبد العزيز مخيون وأحمد زاهر وروجينا ونجلاء بدر وإدوارد ودنيا عبد العزيز، وهو تأليف وإخراج محمد سامي.

سلوى عثمان عملت مشهد و اداء لن يتكرر في مسلسل #البرنس تستحق الأوسكار 💔

pic.twitter.com/Bwvkp3x194 — Cinema Club (@CinemaClub96) May 2, 2020

وتتناول أحداث مسلسل "البرنس" شاب يدعى "رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان، يعمل سمكري في ورشة والده لكنه يتحمّل مسؤولية أسرته وأشقائه الستة بعد وفاته، ويدخل في خلافات مع شقيقته التي تلعب دورها الفنانة دنيا عبد العزيز. ويعرض مسلسل "البرنس" على فضائية "دي إم سي" المصرية وعلى شبكة "أو إس إن" المشفرة.