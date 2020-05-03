"أسأت إلى أخته"... ماتيرازي يعترف بسبب نطحة زيدان في كأس العالم

اعترف لاعب منتخب إيطاليا السابق لكرة القدم، ماركو ماتيرزاي، بالسبب الذي دفع لاعب المنتخب الفرنسي حينها زين الدين زيدان إلى نطحه في نهائي كأس العالم.

وكشف ماتيرازي عن العبارة التي استفز بها زيدان في نهائي كأس العالم 2006 ،وأسفرت عن النطحة الشهيرة، حسبما نقل موقع "besoccer".

وصرح ماتيرازي قائلا: "لم أكن أرغب في توبيخ آخر من قبل غاتوزو، بحجة لماذا لا أراقب زيدان بشكل جيد، لذا أمسكت زيدان من قميصه، فقال إنه سيعطيني قميصه فيما بعد، فأجبت بل إنني أفضل أختك"، معترفا بالإساءة إلى أخته.

يذكر أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الحالي، وجه نطحة برأسه إلى صدر ماركو ماتيرازي خلال المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2006 بين إيطاليا وفرنسا، التي أقيمت على الاستاد الأولمبي في برلين.

وفازت إيطاليا 5-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل من الطرفين.