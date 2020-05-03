"قادر على الرد بالمثل"... ناشط يرد على إساءة الجسمي... فيديو

رد ناشط مواقع التواصل الاجتماعي السعودي ريان جيلر، على إساءة الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، حيث كان قد وصفه بالـ"حمار".

وصرح ريان جيلر، بأنه قادر على الرد بالمثل أو اللجوء للقضاء إلا أنه لا يكترث لمثل هذه المهاترات مكتفيا بالرد عليه فقط، لتوضيح الأمر.

View this post on Instagram #ريان_جيلر يرد على محادثة #صالح_الجسمي المسربة شقيق #حسين_الجسمي A post shared by ✨🌟نجوم اليوم🌟✨ (@starstodays) on May 2, 2020 at 1:47pm PDT

وخرج ريان جيلر في مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، قال فيه: "صالح الجسمي.. أقصد أستاذ قبل فترة انت اتصلت اتصال على أساس إنك تطلب سماحي وتبررلي موقفك بأكثر من فيديو".

وأردف "جيلر" قائلا: "انت اتكلمت عليّ من خلاله وسامحتك أنا وبالعكس رحبت فيك باعتبارك والد لي جاي تنصحني فقط لا أكثر ولا أقل مع إني ما أحتاج النصيحة مدحتني كبرت في عيوني".

وأضاف الناشط قائلا: "لكن لما تتسرب لك محادثة توصفني فيها الله يكرم السامعين إنو أنا (حمار) هنا واجبي إني أدافع عن نفسي لو انت جيت سبتني وجهًا لوجه راح أرحب فيك لكن لما تكنولي أبو وجهين تمدحني من قدامي وتسبني من ورايا طح من عيوني يعطيك العافية".

واختتم قائلا: "جدير إني أردها بالمثل جدير إنو أنا أرفع قضية بس مو من أخلاقي أكترث لهالمهاترات".