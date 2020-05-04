فوائد غير متوقعة لمضغ العلكة الخالية من السكر

يمضغ بعض الأشخاص العلكة لأسباب مختلفة، فمنهم لأسباب تتعلق بالطعم أو رائحة الفم أو التسلية، ولكن يجهل الكثيرون أن هناك فوائد هامة لعملية مضغ العلكلة الخالية من السكر.

وكشفت دراسة نشرها موقع "ويب طب" أن مضغ العلكة يعزز من تدفق الدم إلى الدماغ، وهذا بدوره يزيد من كمية الأكسجين المتاحة للدماغ، مما يعزز الذاكرة والأداء المعرفي.

- بالإضافة إلى ذلك، يؤدي مضغ العلكة إلى تحسين اليقظة، حيث أن حركة مضغ الفك تحفز الأعصاب وأجزاء من الدماغ المرتبطة بالاستثارة، بالإضافة إلى زيادة تدفق الدم.

- وتقول الدراسة أن مضغ العلكة يقلل من الإجهاد والقلق، ويعمل على تخفيف الطاقة العصبية وتجعلك تشعر بالهدوء.

عادة ما يكون مضغ العلكة بديلا رائعا للعادات العصبية، مثل قضم الأظافر وهز الرجل، أو في حال الشعور بالضغط.

وتشير دراسات إلى أن مضغ العلكة الخالية من السكر يساهم في التقليل من هرمون التوتر، والكورتيزول، الذي يتم إطلاقه كرد فعل الجسم لحالات الضغط.

- حماية الأسنان، حيث توصي الجمعية الأمريكية لطب الأسنان بمضغ العلكة لمدة 20 دقيقة بعد تناول الوجبات، حيث ثبت أنها تقلل من طبقة البلاك، والترسبات وتشجع مينا الأسنان، وتقلل من التجاويف كما أنها تقلل من التهاب اللثة.

السبب في ذلك هو زيادة تدفق اللعاب، مما يقلل من تواجد الحمض على أسنانك التي تسبب التسوس وتلحق الضرر بها.

- تقلل من الحرقة والارتجاع المريئين وذلك لأنه بعد تناول وجبات الطعام قد يساعد مضغ العلكة في التقليل من الحمض في المريء.

وذلك من خلال زيادة إنتاج اللعاب الذي يزيل الحمض بسرعة أكبر.

- إنعاش النفس، وتحسين رائحة الفم، لأن العلكة تعمل على انخفاض مستوى البكتيريا في الفم التي تسبب رائحة الفم الكريهة.

- تساعد المدخنين على الإقلاع عن التدخين، وممكن الاستعانة بالمنتجات مثل علكة النيكوتين، من الممكن أن يساعد بذلك.

بالإضافة إلى ذلك فإن مضغ العلكة يساعد على التخفيف من الرغبة الشديدة للفم على تدخين السجائر.

-تخفف من جفاف الفم، إذ لوحظ أن مضغ العلكة خالية السكر يحفز اللعاب ليصل إلى 10 أضعاف معدل الراحة.

- تخفف من ألم الأذن أثناء رحلات الطيران، ففي حال وجود ألم في الأذن بسبب تغيرات ضغط الهواء أثناء الإقلاع والهبوط على متن طائرة، عليك بتناول العلكة لانها تعتبر الطريقة الاسهل.

هذا يساعد على إنتاج اللعاب، والذي يمكن أن يساعد في تحقيق التوازن في الضغط في أذنيك.

- تساهم في التخفيف من الوزن، حيث تقمع الرغبة الشديدة ويجعلك تأكل أقل. وتشير دراسة أجريت عام 2009 في اتحاد الجمعيات الأمريكية لعلم الأحياء التجريبية إلى أن العلكة تستخدم كأداة سهلة وعملية لإدارة الرغبة الشديدة واستهلاك الوجبات الخفيفة، وخاصة الحلويات.