 تحديد الموعد النهائي لاستئناف الدوري الألماني لكرة القدم

يسعى رؤساء حكومات الولايات في ألمانيا لتخفيف قيود فيروس كورونا في اجتماع عبر الهاتف مع المستشارة أنغيلا ميركل، غدًا الأربعاء، ومن بينها السماح باستئناف مباريات دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يعطي رؤساء حكومات الولايات الضوء الأخضر للمتاجر الكبرى لفتح أبوابها اعتبارا من 11 مايو/أيار الجاري، وسيسمحون باستئناف مباريات الدوري الألماني اعتبارا من الخامس عشر من نفس الشهر على الأرجح في ظل شروط صارمة وبدون جماهي، بحسب ما أكدته مصادر لرويترز.

يذكر أن الدوري الألماني، متوقف منذ منتصف مارس/آذار الماضي، بسبب تفشي الوباء، ومن المتوقع أن تصدر الحكومة يوم الأربعاء قرارا باستئناف محتمل للنشاط.

وأضافت المصادر، أن رؤساء حكومات الولايات سيسمحون أيضا باستئناف الرياضات الجماعية لغير المحترفين والأطفال.

كانت رابطة أندية كرة القدم للمحترفين في ألمانيا، أعلنت أمس الاثنين في بيان عبر موقعها الرسمي، عن وجود 10 حالات إيجابية لفيروس كورونا بعد إجراء 1724 اختبارا في 36 ناديا بالدرجتين الأولى والثانية.

#Bundesliga informa de diez positivos por coronavirus en primera y segunda https://t.co/YBSMHJVDrc pic.twitter.com/qenxAEpSyU — Meridiano (🏠) (@MeridianoTV) May 4, 2020

وأضافت أن الاختبارات تأتي ضمن إجراءات تتبعها تمهيدا لاستئناف محتمل للتدريبات الجماعية في الأندية.

ويوجد في ألمانيا أكثر من 166 ألف مصاب بفيروس كورونا المستجد، تعافى منهم 132 ألف شخص بينما توفي ما يقارب 7 آلاف آخرين، وفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.