لتحمي نفسك من "كورونا" ادفع أكثر... شركة طيران أمريكية تقدم خدمة للمسافرين

أشارت تقارير إعلامية أمريكية الى أن شركة Frontier Airlines ستسمح قريبا لركابها بدفع مال إضافي من اجل إبقاء المقعد الأوسط في صفهم خاليا.

حيث ستضمن شركة الخطوط الجوية توفير أماكن أكثر رحابة، والتي تضمن بقاء المقعد الأوسط شاغرا خلال الرحلات، الامر الذي يمنح المسافرين إمكانية الحصول على مساحة أكبر للتباعد الاجتماعي في مكان لا يمكن الحفاظ فيه على مسافة الـ6 أقدام المطلوبة.

كما أعلنت الشركة عن بدء طرح هذا الخيار اعتبارا من الرحلات التي تنطلق في 8 مايو/أيار وحتى 31 أغسطس/آب، بمعدل 18 مقعداً "أكثر رحابة" في كل رحلة، على الرغم من أن هناك ما بين 26 و41 صف مقاعد على طائرات الركاب.

في الوقت الذي ستبدأ فيه أسعار التذاكر من 39 دولارا للراكب، بحسب ما نشر موقع "سي إن إن".

لتنضم الشركة لمجموعة من خطوط الطيران الأمريكية الداخلية التي تؤمن طرق جلوس مشابهة، حيث قامت شركة Delta Air Lines بمنع حجز المقاعد الوسطى منذ أبريل/نيسان، من دون تكلفة إضافية على الركاب.

كما وأعلنت شركة American Airlines إنها ستدع 50% من المقاعد الوسطى في المقصورة الرئيسية فارغة، ولن تستخدم تلك المقاعد إلا في الضرورة.

هذا وأوصى الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في وقت سابق، بارتداء الكمامات على متن الرحلات الجوية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد عندما يتم استئناف حركة الطيران.