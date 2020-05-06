احذر... 5 أطعمة على الإفطار تصيبك بأمراض القلب

حذر خبراء في الصحة من تناول بعض الأطعمة التي تؤثر على صحة الشرايين ومرضى القلب، خصوصا خلال أيام الصيام.

ذكر تقرير نشره موقع "ويبمد" أن الصيام لا يؤثر على صحة القلب والشرايين، ولكن الخطورة تكمن في الأطعمة التي تزين الموائد الرمضانية عند الإفطار، لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة والأملاح.

وحذر التقرير من الإسراف في تناول 5 أطعمة، ونصح بالتقليل منها على الموائد، وهي:

1- اللحوم الحمراء

تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، الأمر الذي يزيد من فرص الإصابة بتصلب الشرايين.

2- اللحوم المصنعة

تعتبر خطيرة على صحة مرضى القلب، لاحتوائها على نسبة عالية من الأملاح التي تتسبب في ارتفاع ضغط الدم، والدهون المشبعة التي تستقر على الجدران الداخلية للشرايين.

3- الأطعمة المصنعة من الدقيق الأبيض

تؤدي إلى فقد القيمة الغذائية التي يحتاجها مريض القلب، وتسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، عند الإفراط فيها.

4- المقليات

لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية بالدم عند تناولها.

5- المعلبات

تسبب أضرارا لمرضى القلب، لاحتوائها على نسبة عالية من الصوديوم، الذي يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي يرفع فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.