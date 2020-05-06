بجوائز تصل إلى 10 ملايين دولار... الإعلان عن انطلاق دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني

تنطلق منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني "فيفا 20"، يوم السبت المقبل الموافق 9 مايو/أيار ، وتستمر لمدة 6 أيام.

وقال الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، إن البطولة ستكون بمشاركة لاعبي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمكونة من 16 فريقا إلى جانب محترفي الرياضات الإلكترونية.

ورصد مبلغ مقداره 10 ملايين دولار، حيث من المقرر أن تقام البطولة ضمن منافسات بطولة "لاعبون بلا حدود".

وسيعود ريع هذه البطولة بالكامل لصالح المؤسسات الخيرية المعتمدة، للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

في بطولة #لاعبون_بلا_حدود المتعة

والحماس مالها حدود⚡️ https://t.co/06G3zlBQyn — اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية (@SAFEISKSA) May 6, 2020

ويلعب الدوري بنظام "الذهاب والإياب"، حيث سيتم توزيع الأندية الـ 16 على 4 مجموعات، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة.

وسيلتقي نجوم الأندية وجها لوجه، فيما يتنافس نجوم الرياضات الإلكترونية "محترفو لعبة فيفا 20" مع بعضهم بعضا.

بينما سيتم اعتماد نظام الفائز بمباراتين من أصل ثلاثة في الدورين ربع النهائي يذهب الفريقان للمباراة الفاصلة لتحديد الفريق الفائز.

كما ستشهد مباريات هذا الدوري مشاركة أشهر المعلقين والمحللين على مستوى الخليج العربي بالتعليق على أفضل لقطات منافسات الدوري الإلكتروني.

ويقام ستديو تحليلي قبل وبعد كل مباراة مباشرة، عبر قنوات "لاعبون بلا حدود" على تويتش ويوتيوب.

من جهته، أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الإلكترونية والذهنية، أن دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني يعد منبرا يسمح للجماهير بالتفاعل مع أنديتها بالسعودية، بعد توقف كل الأنشطة الرياضية حول العالم.

وأوضح الأمير بندر: "هذه البطولة ستعيد للجماهير جزءا من الحماس الذي افتقدوه منذ منتصف مارس/ آذار الماضي مع توقف المسابقات الكروية".